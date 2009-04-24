ЄК не побачила реформ митниці та регуляторної сфери України

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Єврокомісія відзначає незначний прогрес України в реформах митниці та регуляторної системи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді щодо прогресу України у виконанні Плану дій в рамках Європейської політики сусідства, представленій 23 квітня.

Єврокомісія, зокрема, зазначає, що протягом 2008 року Україні не вдалося ратифікувати Змінену Кіотську Конвенцію зі спрощення та гармонізації митних процедур, а також схвалити новий Митний кодекс, проект якого було подано на розгляд українського парламенту.

В області вільного руху товарів та технічного регулювання Єврокомісія відзначає обмежений прогрес у питанні підготовки угоди про відповідність оцінювання та визнання промислових продуктів, навіть в трьох пріоритетних сферах, визначених Україною (машини та механізми, електричне обладнання, контейнери низького тиску для зберігання газу під тиском від 0,5 до 30 бар). Єврокомісія також звертає увагу на те, що ніякого прогресу протягом 2008 року не було досягнуто в області реформування інституцій, відповідальних за якість промислової продукції, не здійснені реформи Державної метрологічної системи.

Серед інших питань, які мають безпосереднє відношення до двосторонньої торгівлі, Єврокомісія звернула увагу на те, що з моменту приєднання до Світової організації торгівлі у травні 2005 року, Україна змогла схвалити лише шість з десяти законодавчих актів, які пообіцяла прийняти відповідно до Протоколу про вступ.

Як повідомляв УНІАН, План дій є практичним інструментом співпраці ЄС з третіми країнами в рамках Європейської політики сусідства. Щорічно Єврокомісія готує звіти щодо прогресу в реалізації Плану дій.