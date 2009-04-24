В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань оподаткування та митного союзу Ласло Ковача
19:45, 24 квітня 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить комюніке для Ради ЄС та Європарламенту щодо подальших кроків для посилення прозорості, покращення обміну інформацією та чесної конкуренції в сфері оподаткування, як в середині ЄС, так і за його межами.
Дата події: 28 квітня 2009 року Час початку: 12-15.
Час початку: 12-15.
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