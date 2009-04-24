В Люксембургу розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС
20:06, 24 квітня 2009Новини ЄС
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В ході засідання міністри планують обговорити питання приєднання Хорватії до ЄС, підготовку до інавгураційного самміту “Східного партнерства”, запланованого на 7 травня, обговорити хід реалізації Європейської політики сусідства, ситуацію на Близькому Сході, в Молдові та Україні, провести дебати щодо нелегальної міграції в Середземному морі. В рамках засідання також відбудуться засідання Комітету ЄС-Росія.
Дата події: 27-28 квітня 2009 року Час початку: 10-00.
Час початку: 10-00.
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