В Люксембургу розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

В ході засідання міністри планують обговорити питання приєднання Хорватії до ЄС, підготовку до інавгураційного самміту “Східного партнерства”, запланованого на 7 травня, обговорити хід реалізації Європейської політики сусідства, ситуацію на Близькому Сході, в Молдові та Україні, провести дебати щодо нелегальної міграції в Середземному морі. В рамках засідання також відбудуться засідання Комітету ЄС-Росія.

Дата події: 27-28 квітня 2009 року Час початку: 10-00.