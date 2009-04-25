ЄП збільшив можливості Комісії кредитувати країни поза зоною євро
09:07, 25 квітня 2009Новини ЄС
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З 25 до 50 млрд. євро
Брюссель. 25 квітня. УНІАН. Європарламент схвалив збільшення можливостей Єврокомісії на кредити країнам-членам поза зоною євро вдвічі – до 50 млрд. євро.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді Первенш БЕРЕШ (група соціалістичних партій, Франція), схваленій 24 квітня на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.
“За” проголосували 369 депутатів, проти – 9, утрималися – 15.
Як повідомляв УНІАН, 20 березня лідери країн Європейського Союзу вирішили удвічі збільшили можливість Єврокомісії надавати кредити країнам – членам ЄС, що не входять до єврозони.
На сьогодні такі кредити Єврокомісія уже надала Угорщині, Латвії та Румунії на загальну суму 14,6 млрд. євро.
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