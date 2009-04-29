В Німеччині виявлено 3 випадки свинячого грипу
12:46, 29 квітня 2009Новини ЄС
0 0
Дві жінки та молодий чоловік
Брюссель. 29 квітня. УНІАН. Три випадки свинячого грипу виявлено в Німеччині.
Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявив Інститут Роберта Коха, національний центр попередження та боротьби з епідеміями.
Захворювання виявлені у двох жінок 22-х та 37-ми років і одного молодого чоловіка у віці близько 30 років.
Агентство не повідомляє інших деталей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter