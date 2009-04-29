В Німеччині виявлено 3 випадки свинячого грипу

Брюссель. 29 квітня. УНІАН. Три випадки свинячого грипу виявлено в Німеччині.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявив Інститут Роберта Коха, національний центр попередження та боротьби з епідеміями.

Захворювання виявлені у двох жінок 22-х та 37-ми років і одного молодого чоловіка у віці близько 30 років.

Агентство не повідомляє інших деталей.