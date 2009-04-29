Герасим`юк каже, що влітку ПАРЄ перегляне повноваження Росії

Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Депутат від блоку “НУ-НС” Ольга ГЕРАСИМ’ЮК вважає, що вже влітку Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) може повернутися до питання повноважень російської делегації.

Про це вона заявила сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН в Страсбурзі.

“Сьогодні депутати вже поставили питання, що треба запитати росіян, чи хочуть вони бути членами Ради Європи, чи може ні”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що на засіданні політичної групи “народників” сьогодні зранку також говорилося про можливість повернення вже на наступній літній сесії ПАРЄ до розгляду питання про санкції проти російської делегації.

“Потрібно, очевидно, повертатися до питання позбавлення права голосу, оскільки в діалозі фактично відсутній співбесідник”, - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона зазначила, що за останні 8 місяців, з моменту першого обговорення ситуації після російсько-грузинської війни у жовтні минулого року, Росія почала будувати військові бази на територіях Абхазії та Південної Осетії, відрізала шлях до повернення біженців, особливо, етнічних грузин до місць проживання до війни тощо.

“Сьогодні російська делегація вже не соромилася говорити про те, що час маленьких держав минув, що час приєднуватися до великих, підкреслюючи свої імперські наміри”, - сказала депутат.

“Всі збентежені тим, що Росія не просто займається демагогією, але грає за своїми правилами і дозволяє вимагати від себе тільки того, що вона дозволяє”, - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ схвалила доповідь “Гуманітарні наслідки війни між Грузією та Росією: відстеження виконання Резолюції 1648 (2009). У документі міститься заклик до всіх сторін забезпечувати права людини в регіоні.