У Празі відбудеться інавгураційний самміт «Східного партнерства»

В ході самміту буде дан старт новій ініціативі ЄС «Східне партнерство», спрямованій на покращення відносин з 6-ма східними країнами-сусідами ЄС: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною. В самміті візьмуть участь лідери 27-ми країн-членів ЄС та представники 6-ти країн-партнерів. Ініціатива «Східне партнерство» була остаточно затверджена на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН)20 березня цього року.

Дата події: 07 травня 2009 року Час початку: 10-00.