Комісар ЄС закликає приватизувати ICAAN

Брюссель. 5 квітня. УНІАН. Комісар ЄС з питань інформаційного суспільства та медіа Вівіанн РЕДІНГ закликає приватизувати з 1 жовтня Інтернет-корпорацію з розподілу доменних адрес та імен ICAAN.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в її відеозверненні, розміщеному сьогодні на сайті комісара.

У зверненні комісар зазначає, що з моменту створення ICAAN функціонує за угодою з Міністерством торгівлі США, яка добігає кінця 30 вересня цього року. У зв’язку з цим комісар зазначає, що після цього часу потрібно створити нову модель управління для Інтернет.

Ця модель, на переконання В.РЕДІНГ, має будуватися на створенні повністю приватної та підзвітної ICAAN, незалежному судовому органі та «Управлінні для Інтернет G12» - міжнародному форумі для обговорення загальної політики управління Інтернетом та питань безпеки в мережі.

«Я вірю, що Президент США Барак ОБАМА матиме достатньо сміливості, мудрості та поваги до глобальної природи Інтернету», - заявила В.РЕДІНГ.