В Швейцарії на карантин поміщено 250 солдатів

Брюссель. 4 квітня. УНІАН. В Швейцарії перевели в карантин 250 солдатів за підозрою в можливому зараженні свинячим грипом.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням Федеральний департамент оборони Швейцарії.

Згідно з повідомленням, минулої неділі один із солдатів в казармі Фрібурга на заході Швейцарії поскаржився на хворобу. У нього були виявлені симптоми свинячого грипу, після чого солдат був ізольований, стан його здоров’я почав покращуватися. Трохи згодом за схожими симптомами звернувся по допомогу і інший солдат цієї казарми, якій жив в одній кімнаті з першим хворим.

Керівництво оборонного відомства вирішило ізолювати всіх 250 солдатів казарми з причин безпеки. У повідомленні не уточнюється, чи був перший хворий нещодавно в країнах, де був помічений спалах захворювань на грип штаму A/H1N1, якій отримав назву свинячого грипу.

До цього випадку в Швейцарії було зареєстровано лише один випадок захворювання на свинячий грип.