Єврокомісія вважає, що криза в ЄС буде глибшою і тривалішою

Брюссель. 4 травня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що економічна криза в ЄС буде більш глибокою і тривалою, ніж передбачалося раніше.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з економічних та монетарних справ Йоакін АЛМУН’Я, представляючи традиційний весняний економічний прогноз Єврокомісії.

«Європейська економіка перебуває посередині найглибшої та найппоширенішої рецесії в післявоєнний період», - сказав комісар.

Він зазначив, що, згідно з прогнозом, падіння ВВП за підсумками 2009 року очікується на рівні 4% порівняно з 2008 роком, хоча раніше прогнозувалося падіння лише на 2%. Водночас, у 2010 році очікується певна стабілізація із зростанням ВВП на рівні 0,9% порівняно з нинішнім роком.

За прогнозами Єврокомісії, триваючий економічний спад суттєво відобразиться на ринку праці, що призведе до зростання рівня безробіття в 2010 році до 11%, порівняно з 8,3%, зареєстрованими в ЄС в березні-2009. Загалом, протягом 2009-2010 років кількість робочих місць в ЄС, за прогнозами Комісії, зменшиться на 8,5 млн. порівняно із зростанням кількості робочих місць в 2006-2008 роках на 9,5 млн.

Криза також відобразиться і на дефіцитах бюджетів країн-членів ЄС. Так, цього року бюджетний дефіцит в ЄС практично подвоїться – з 2,8% ВВП до 6% ВВП, а в 2010 році сягне 7,25% ВВП.

Водночас, Єврокомісія прогнозує продовження уповільнення інфляції, вважаючи, що цього року вона становитиме менше 1% в країнах-членах ЄС, на менше 0,5% - в країнах єврозони. В 2010 році інфляція може сягнути 1,25% в усіх країнах-членах ЄС.