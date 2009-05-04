Брюссель. 4 травня. УНІАН. Туристи називають Лондон найбруднішим містом Європи.

Як повідомляє сьогодні Le Monde, про це свідчать результати опитування, проведені Інтернет-сайтом TripAdvisor серед 2400 туристів.

Згідно з результатами опитування, Париж вважається переоціненим містом Європи, а Брюссель – найбільш нудним.

Крім того, туристи вважають, що в Парижі живуть недостатньо люб’язні люди, а рівень життя – дуже дорогий, і лише трохи дешевший, ніж в Лондоні.

Разом з тим, туристи кажуть, що Париж залишається основним напрямком шастрономічних подорожей, а Лондон – найкращим містом для любителів нічного життя та парків і скверів.

Найбільш романтичним напрямком вважаєть Венеція, яка випередила Париж та Рим. Найбільш відкритими мешканцями – жителі столиці Ірландії Дубліну, а найбільш чистим містом – Копенгаген. Для туристів, що цікавляться архітектурою, Барселона вважається містом мрії, а Варшава – кошмарним містом.