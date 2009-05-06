В ЄС дозволено зменшувати ПДВ на ряд послуг

Брюссель. 6 травня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС дозволила країнам-членам знижувати ставки ПДВ на окремі види послуг.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідна директива затверджена на засіданні Ради 5 травня.

Серед переліку послуг, на які країни-члени ЄС можуть застосовувати зменшені ставки ПДВ, - послуги з ремонту велосипедів, взуття, шкіряних виробів, одягу, послуги з прибирання в будинках та мийки вікон, послуги з догляду за хворими та дітьми, перукарські послуги, ресторанний бізнес.

На сьогодні країни-члени ЄС мають застосовувати ставку податку на додану вартість не менше ніж 15%. Відповідно до схваленого міністрами рішення, ставка ПДВ на визначені сфери послуг може знижуватися до 5%.