Лідери ЄС вітають Чехію

Брюссель. 7 травня. УНІАН. Лідери ЄС вітають схвалення Сенатом Чехії Лісабонської угоди.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в їх заявах, текст яких передано УНІАН.

“Це дуже гарна новина. Я дуже щасливий схваленням Лісабонської угоди Сенатом Чехії, що завершує парламентський процес ратифікації”, - заявив з цього Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

Він також висловив сподівання, що найближчим часом будуть вирішені останні питання, пов’язані з ратифікацією Лісабонської угоди, як в Чехії, так і в інших країнах-членах ЄС.

У свою чергу Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ висловив переконання в тому, що Президент Чехії Вацлав КЛАУС підпише ратифікований документ найближчим часом.

“Це наша спільна амбіція, щоб нова Угода набрала чинності на початку нового року”, - заявив Президент Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня сенат Чехії проголосував за ратифікацію Лісабонської угоди.

Разом із тим Президент В.КЛАУС заявив, що в даний момент не підписуватиме Лісабонську угоду, оскільки минулого року проти неї проголосували ірландські виборці.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень.