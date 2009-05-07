Відновлення Україною віз для громадян ЄС стане кроком назад

Київ. 7 травня. УНІАН. Посли Чехії та Угорщини в Україні Ярослав БАШТА та Андраш БАРШОНЬ вважають кроком назад можливість скасування Україною безвізового режиму для громадян країн Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посли сказали, відповідаючи на запитання журналістів на засіданні прес-клубу в МЗС України.

Посол Чехії в Україні Я.БАШТА зазначив, що Україна суверенна держава, яка може ухвалити таке рішення, але треба подивитися на те, що це рішення буде означати. На його думку, після цього кроку може відбутися ізоляція пострадянського простору від Європейського Союзу. «Я б рекомендував подивитися на цю проблему саме з цієї точки зору», - сказав він.

Посол також застеріг, що політизація цих питань може мати небезпечні наслідки.

У свою чергу посол Угорщини в Україні А.БАРШОНЬ також зазначив, що це питання є справою України, але треба зважати, це крок вперед, чи крок назад. «Вперед до безвізового режиму? Ні, це крок назад», - сказав він.

На думку посла, скасування безвізового режиму для громадян ЄС може мати негативні економічні наслідки та негативні наслідки для туристичної галузі.

«Якщо в Україні хочуть більше туристів з ЄС, тоді треба подумати», - сказав він.