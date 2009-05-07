Ющенко хоче окремо працювати з ЄС по ЄАНТК

Прага. 7 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликатиме винести реалізацію проекту Євразійського нафтотранспортного коридору окремим пунктом у планах співпраці між ЄС та країнами-учасницями «Східного партнерства».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив на брифінгу українським журналістам.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що планує виступити з такою ініціативою на пленарному засіданні саміту «Східне партнерство» сьогодні в Празі.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що проект «Східне партнерство» включає в себе декілька основних платформ для співпраці, зокрема, це питання енергетики, формування транзитного простору, робота з малим бізнесом, екологічні питання.

Президент України зазначив, що він виступатиме з пропозиціями щодо спільної роботи з боротьби з повенями у Карпатському регіоні. Ще одним пунктом співпраці В.ЮЩЕНКО назвав формування спільної політики щодо перетину кордонів громадянами між країнами Євросоюзу та країнами-учасницями проекту «Східне партнерство».

Президент України додав, що в червні цього року представники усіх зацікавлених країн зберуться для висловлення свого бачення подальшої співпраці у зазначених напрямках.