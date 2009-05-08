”Східне партнерство” сприятиме політичній асоціації ЄС і партнерів

Брюссель. 8 травня. УНІАН. Метою “Східного партнерства” є прискорення політичної асоціації та економічної інтеграції між ЄС і східними партнерами.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у фінальній декларації самміту “Східного партнерства”, якій відбувся 7 травня в Празі.

“Основна мета “Східного партнерства” – створення необхідних умов для прискорення політичної асоціації та подальшої економічної інтеграції між ЄС та зацікавленими країнами-партнерами”, - написано в документі.

Для цього, зазначається в документі, в рамках “Східного партнерства” будуть шукатися шляхи підтримки політичних та соціально-економічних реформ в країнах-партнерах ЄС, які полегшуватимуть наближення до ЄС. Це також має слугувати виконанню спільних зобов’язань щодо стабільності, безпеки і процвітання Європейського Союзу, країн-партнерів та всього європейського континенту.

“Конфлікти заважають діяльності зі співпраці. Отже, учасники Празького самміту підкреслюють потребу їх якнайшвидшого мирного врегулювання на базі принципів і норм міжнародного права та документів, схвалених в цих рамках”, - написано в декларації.

У декларації наголошується, що “Східне партнерство” дає чіткий політичний месидж щодо потреби прискорення реформ та покращення системи управління, в тому числі фінансовим сектором, сприяння регіональному розвитку, зменшення соціально-економічного диспаритету між країнами-партнерами ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Празі відбувся інавгураційний самміт “Східного партнерства” – нової ініціативи ЄС, направленої на посилення співпраці зі східними країнами-партнерами. Ініціатива “Східне партнерство” була запропонована в 2008 році Польщею та Швецією і остаточно затверджена на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 20 березня цього року.