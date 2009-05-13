Єврокомісія розблокувала допомогу Болгарії на будівництво дороги
115 млн. євро будуть надані на окружну Софії
Брюссель. 13 травня. УНІАН. Єврокомісія розблокувала надання допомоги Болгарії для будівництва окружної автодороги навколо Софії.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, рішення було схвалено після того, як Болгарія реорганізувала Національне агентство дорожньої інфраструктури з метою посилення ефективності управління проектами, відповідно до правил ЄС.
“Це свідчить про позитивний крок до нормалізації використання коштів європейських фондів в Болгарії”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань регіональної політики Данута ХУБНЕР.
Як повідомляв УНІАН, рішення заблокувати надання 115 млн. євро допомоги на будівництво автодороги було схвалено Комісією 23 липня 2008 року через побоювання конфлікту інтересів в Національному агентстві дорожньої інфраструктури.