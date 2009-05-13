Єврокомісія розблокувала допомогу Болгарії на будівництво дороги

Брюссель. 13 травня. УНІАН. Єврокомісія розблокувала надання допомоги Болгарії для будівництва окружної автодороги навколо Софії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, рішення було схвалено після того, як Болгарія реорганізувала Національне агентство дорожньої інфраструктури з метою посилення ефективності управління проектами, відповідно до правил ЄС.

“Це свідчить про позитивний крок до нормалізації використання коштів європейських фондів в Болгарії”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань регіональної політики Данута ХУБНЕР.

Як повідомляв УНІАН, рішення заблокувати надання 115 млн. євро допомоги на будівництво автодороги було схвалено Комісією 23 липня 2008 року через побоювання конфлікту інтересів в Національному агентстві дорожньої інфраструктури.