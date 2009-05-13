Литвин хоче відвідати в Польщу

Варшава. 13 травня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН планує відвідати Польщу з візитом 26 червня.

Як повідомили УНІАН в Посольстві України у Варшаві, В.ЛИТВИН має намір здійснити візит до Польщі на запрошення глави польського Сейму Броніслава КОМОРОВСЬКОГО та взяти участь в урочистостях з нагоди 440-ї річниці Люблінської унії.

Крім того, згідно з попереднім планом, голова ВР візьме участь в 3-му засіданні міжпарламентської українсько-польсько-литовської комісії.

В.ЛИТВИН під час візиту перебуватиме в Любліні.

У Посольстві не виключили, що голова ВР може також провести зустріч з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ.