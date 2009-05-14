У березні промвиробництво в ЄС продовжило зниження

Брюссель. 14 травня. УНІАН. У березні 2009 року промислове виробництво у країнах зони євро знизилось на 2,0% порівняно із лютим 2009 року, в ЄС-27 – на 1,9%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з березнем 2008 року у березні 2009 року промислове виробництво знизилось на 20,2% в зоні євро та на 18,8% в ЄС-27.

У березні 2009 року порівняно з лютим 2009 року виробництво в енергетичному секторі знизилося на 2,8% в єврозоні та на 3,1% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 3,1% в зоні євро та на 2,7% в ЄС-27, товарів нетривалого використання – на 1,0% в зоні євро та на 0,5% - в ЄС-27. Виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 0,5% в єврозоні та на 1,3% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 2,5% в єврозоні та на 1,8% в ЄС-27.

У березні, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно із лютим зареєстровано в Португалії (3,1%) та Фінляндії (2,2%).

Найбільше зниження продемонстрували Люксембург (-7,2%), Литва (-6,3%), Італія (-4,6%) та Іспанія (-3,5%).

У березні 2009 року порівняно з березнем 2008 року виробництво в енергетичному секторі знизилось на 9,2% в єврозоні та на 9,0% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 27,0% в єврозоні та на 25,6% в ЄС-27, виробництво в сфері товарів нетривалого використання знизилось на 7,2% в єврозоні та на 5,3% - в ЄС-27, виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 23,5% в єврозоні та на 23,0% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 23,2% в єврозоні та на 20,5% в ЄС-27.

У березні 2009 року, за наявними даними, промислове виробництво знизилося порівняно із березнем-2008 в усіх країнах-членах.

Найбільше зниження зареєстровано в Естонії (-29,7%), Люксембургу (-29,6%), Іспанії (-24,7%) та Італії (-23,8%).

У лютому 2009 року, за уточненими даними, промислове виробництво знизилося на 2,5% в зоні євро та на 2,2% в ЄС-27 порівняно із січнем-2009.

З 1 січня 2009 року, до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.