У квітні інфляція в єврозоні не змінилася

Брюссель. 15 травня. УНІАН. У квітні 2009 року річна інфляція (квітень до квітня) в зоні євро становила 0,6%, не змінившись порівняно з березнем, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,2% проти 1,3% у березні-2009.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з березнем, у квітні-2009 було зареєстровано інфляцію в єврозоні в 0,4%, в ЄС-27 - в 0,3%.

У квітні 2009 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (-0,7%), Португалії (-0,6%), а також Люксембургу (-0,3%).

Найбільша річна інфляція у квітні 2009 року була зафіксована в Румунії (6,5%), Латвії та Литві (по 5,9%), Литві (7,4%) та Румунії (6,7%).

Головними компонентами річної інфляції у березні 2008 року в єврозоні стали алкоголь та тютюн, готельний та ресторанний бізнеси.

У квітні 2008 року річна інфляція становила 3,3% в зоні євро та 3,6% в ЄС-27.