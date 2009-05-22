ЄС розробив ”Східне партнерство”, бо не може обіцяти членства

Москва. 22 травня. УНІАН. Програма «Східне партнерство» розроблена через неготовність Європейського Союзу до подальшого розширення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ сказав сьогодні на прес-конференції в Хабаровську за підсумками саміту Росія-ЄС.

«Деякі з цих країн (учасників «Східного партнерства»), як ви знаєте, просять нас про вступ до Європейського Союзу. Але ми вважаємо, що, можливо, вони й готові, але ми не готові запропонувати їм членство в Європейському Союзі. І необхідно працювати тісно з цими країнами, їх залучати до Європейського Союзу», - сказав М.БАРРОЗУ.

Він підкреслив, що тому ЄС розробив цю програму, яка не спрямована проти когось, а спрямована на підтримку процвітання і стабільності в східноєвропейському регіоні.

М.БАРРОЗУ вважає, що «Східне партнерство» є істотною пропозицією для зміцнення двосторонніх зв`язків і міжнародної регіональної співпраці.

«Ми вважаємо, що, працюючи з цими країнами в таких рамках, ми не тільки зміцнюватимемо відносини між ними і нами, а й добрі відносини між ними самими. Ось чому це хороша робота Європейського Союзу на основі наших спільних цінностей», - сказав він.

Окрім цього, М.БАРРОЗУ підкреслив, що «Східне партнерство» жодним чином не спрямоване проти Росії.

«Наша концепція полягає в тому, щоб бути не проти когось, а за когось або за щось: за стабільність і процвітання. Ми вважаємо, що на користь як Росії, так і Європейського Союзу досягти стабільності в тих країнах, які є сусідами Європейського Союзу і сусідами Росії», - сказав він.

Як відомо, в програму ЄС ”Східне партнерство”, прийняту за ініціативою Польщі і Швеції і затверджену 27 країнами ЄС у грудні 2008 року на саміті в Брюсселі, входять Азербайджан, Білорусія, Україна, Вірменія, Молдавія і Грузія.

Метою програми є приведення вказаних країн у відповідність із стандартами ЄС без прийняття до складу організації. Програма передбачає тісніше партнерство цих країн з ЄС в економічній і політичній сферах.