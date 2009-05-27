В Брюсселі вдруге за тиждень евакуйовано приміщено Єврокомісії

Брюссель. 27 травня. УНІАН. В Брюсселі вдруге за останній тиждень проведено евакуацію з центрального будинку Європейської комісії через підозру пожежі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, пожежна сигналізація спрацювала сьогодні приблизно об 11.25 за місцевим часом під час прес-конференції президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ та комісарів ЄС з економічних та фінансових справ Йоакім АЛМУНЬЯ та з питань внутрішнього ринку та послуг Чарлі МакКРІВІ.

Будинок Єврокомісії було повністю евакуйовано. Зараз біля будинку перебувають пожежні команди.

Як заявив журналістам речник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР, зараз в приміщенні працюють пожежники. «Поки не відомо, чи є насправді пожежа, ми спробуємо повідомити про це як тільки буде нова інформація», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в приміщенні Єврокомісії близько 13.00 за місцевим часом сталася пожежа. Причини загоряння поки невідомі. Гасіння пожежі тривало майже 5 годин.