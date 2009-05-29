В Брюсселі відбудеться прес-конференція Президента Єврокомісії Жозе Баррозу та комісара ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владіміра Шпідли

В ході прес-конференції представники Єврокомісії представлять Комюніке для Ради ЄС та Європарламенту щодо спільних зобов’язань для зайнятості. Комюніке матиме на меті запропонувати спільні зобов’язання ЄС, країн-членів та соціальних партнерів щодо підтримання рівня зайнятості та сприяння мобільності, підвищення рівня кваліфікації персоналу та відповідальність підготовки персоналу потребам ринку, збільшення доступу до працевлаштування. Комюніке буде представлено для обговорення на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 18-19 червня.

Дата події: 3 червня 2009 року. Час початку: 12-30.