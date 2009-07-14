ЄС допоміг відкрити в Луганську Офіс підтримки вугільного сектору

Луганськ. 14 липня. УНІАН. Сьогодні в Луганську в рамках проекту Європейського Союзу «Програма підтримки вугільного сектора» відкрито Офіс підтримки вугільного сектору. Найближчим часом такі ж офіси будуть відкриті в Донецьку та Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті офісу взяли участь голова Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, керівник групи експертів Програми підтримки вугільного сектора Войтек МЛОДЄЄВСЬКИЙ та інші офіційні особи.

Реалізація Програми підтримки вугільного сектору розпочалась 1 вересня 2008 року і триватиме до 31 грудня 2010 року, бюджет проекту становить 8 млн. 939 тис. євро, повідомив під час прес-конференції з нагоди відкриття Офісу Ж. ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА. За його словами, Програма має на меті надання підтримки зацікавленим сторонам в Україні, щоб суттєво прискорити розвиток та реструктуризацію вугільної промисловості, яка має базуватися на засадах соціальної відповідальності та економічної ефективності. Такий підхід, вважає Ж. ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА, сприятиме поступовому вирішенню екологічних проблем, а також зменшенню екологічної шкоди від видобування вугілля та закриття неприбуткових шахт.

Офіси підтримки вугільного сектору у Луганську, Донецьку та Львові займатимуться адмініструванням проекту та надаватимуть допомогу експертам.

За словами керівника групи експертів програми В.МЛОДЄЄВСЬКОГО, у ході реалізації проекту мають бути розроблені критерії оцінки матеріальних активів шахт, проведено детальний аналіз ринку праці в регіоні, поточної ситуації щодо безпеки на вугільних шахтах тощо. Результатом роботи експертів проекту мають бути рекомендації щодо розробки Генерального плану розвитку вугільної галузі України та техніко-економічне обгрунтування Фонду соціального розвитку.