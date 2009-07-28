В ЄС хочуть посилити боротьбу з втратою багажу авіапасажирів

Брюссель. 28 липня. УНІАН. Єврокомісія відзначає, що проблема втрати багажу авіапасажирів в Європі залишається дуже серйозною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо ТАЙАНІ на прес-конференції, представляючи результати дослідження, проведеного Комісією у березні цього року.

“Ця проблема існує, вона дуже складна, і потрібно діяти, щоб зменшити такі випадки”, - сказав віце-президент Єврокомісії.

За даними дослідження, загалом в 2008 році у світі було загублено 32,8 млн. місць багажу авіапасажирів, що на 20% менше, ніж в 2007 році, коли кількість втраченого багажу у світі становила 42,4 млн. одиниць. В Європі у січні-жовтні 2008 р. 4,6 млн. одиниць багажу прибули із запізненням. Загалом, 13 одиниць багажу було загублено на кожну тисячу пасажирів, при цьому 15% з них – не були повернуті власникам протягом 48 годин.

Дослідження Єврокомісії також свідчить про те, що 49% проблем з багажем пов’язані при подорожах літаками з пересадкою.

За словами віце-президента, незважаючи на те, що в останні кілька років ситуація дещо покращується, однак вона залишається дуже серйозною.

Говорячи про причини втрати багажу, А.ТАЙАНІ повідомив, що таких причин дуже багато.

“Причин дуже багато, це може бути і поломка машини, яка зчитує електронний код, і, скажімо, ями на дорогах, по яких перевозять багаж на машинах до літака, коли валіза може просто впасти з возика, є, звичайно, і ситуації, пов’язані з безпекою”, - сказав він.

А.ТАЙАНІ зазначив, що незважаючи на законодавство, схвалене в 2002 році, права пасажирів поки не є достатньо захищеними.

“Щоб забезпечити адекватний захист прав пасажирів, треба забезпечити громадян належними інструментами, які на сьогодні недоступні”, - сказав він.

Комісар звернув увагу на те, що, відповідно з цим законодавством, пасажири мають право отримати компенсацію від авіакомпаній на суму до 1100 євро, водночас, компанії намагаються зробити все можливе, щоб не платити компенсації.

У зв’язку з цим, за словами А.ТАЙАНІ, Комісія планує у жовтні 2009 року розпочати публічні консультації щодо покращення законодавства з тим, щоб до середини 2010 року підготувати Комюніке для Європарламенту та Ради ЄС.