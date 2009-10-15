Україна і Чехія узгодили квоту дозволів на перевезення

Київ. 15 жовтня. УНІАН. Україна і Чеська Республіка узгодили остаточну квоту дозволів на пасажирські та вантажні перевезення на 2009 рік й визначили попередню кількість дозволів наступного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку, відповідні рішення було ухвалено під час засідання Змішаної чесько-української комісії з автомобільного вантажного й пасажирського транспорту в Празі за участю заступника голови Державтотрансадміністрації Петра ГЛАВАЦЬКОГО.

Країни домовилися обмінятися дозволами в рамках контингенту 2009 року й узгодили остаточну квоту дозволів на 2009 рік. Так, до кінця цього року українським перевізникам буде надано 450 універсальних дозволів для здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автобусами й 300 універсальних дозволів для перевезення мікроавтобусами. Чеські перевізники отримають таку саму кількість універсальних дозволів.

Для вантажних перевезень на 2009 рік була узгоджена така кількість дозволів: для українських перевізників - 9 тис. універсальних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень вантажів, 1,5 тис. двосторонніх дозволів для здійснення вантажних перевезень і 1 тис. універсальних дозволів і до/з третіх країн. Чеські перевізники отримають, відповідно, 9 тис. універсальних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень вантажів і по тисячі двосторонніх дозволів для здійснення вантажних перевезень і універсальних дозволів і до/з третіх країн.

Крім того, на прохання Мінтрансу, чеська сторона надала для українських перевізників 500 додаткових дозволів для двосторонніх перевезень - до 15 листопада 2009 року.

Україна й Чехія також попередньо узгодили кількість дозволів на вантажні й пасажирські перевезення на 2010 рік. Наступного року українським і чеським перевізникам буде надано по 500 універсальних дозволів для здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автобусами і 300 універсальних дозволів для перевезення пасажирів мікроавтобусами. Крім того, буде надано по 9 тис. універсальних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень вантажів, 1,5 тис. двосторонніх дозволів для здійснення вантажних перевезень і 1 тис. універсальних дозволів до/з треті країни для кожної з країн.

У разі потреби країни розглядатимуть можливість надання додаткової кількості дозволів.