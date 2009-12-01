МЗС привітав Євросоюз з Лісабонською угодою

Київ. 1 грудня. УНІАН. В Україні переконані, що набрання чинності Лісабонським договором та його подальша імплементація відкривають нові можливості у процесі подальшої розбудови Єдиної Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з приводу набрання чинності Лісабонським договором про реформу ЄС.

“Сподіваємося, що зміцнілий ЄС зможе продовжити процес розширення, кінцевою метою якого є об’єднання всіх європейських країн, які чітко задекларували свої євроінтеграційні прагнення”,- наголошується у заяві.

У МЗС України зазначають, що Україна поділяє цінності, на яких грунтується Європейський Союз - повага до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та прав людини.

“Успішне завершення процесу ратифікації Лісабонського договору відкриває шлях для реалізації масштабних інституційних реформ ЄС. Сподіваємося, що вони підвищать ефективність функціонування Союзу, забезпечать здатність ЄС говорити «єдиним голосом» на міжнародній арені”,- йдеться у заяві.

Україна вважає символічним той факт, що Саміт Україна-ЄС, який відбудеться 4 грудня у Києві, стане першою подією високого рівня за участю ЄС після набрання чинності Лісабонським договором. У МЗС України розраховують, що його результати сприятимуть поступовій інтеграції Української держави до ЄС.

МЗС України вітає набрання чинності Лісабонським договором про реформу ЄС 1 грудня 2009 року і вважає, що з цієї дати розпочинається нова сторінка в історії Європейського Союзу.

“З початком дії Лісабонського договору створюється належне підгрунтя для успішного виконання Європейським Союзом своєї історичної місії, яка полягає у просуванні демократії та об’єднанні Європи”, - наголошується у заяві МЗС України.