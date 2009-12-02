Рада ЄС принципово погодила законодавство про нових фінрегуляторів

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС погодила в цілому пакет законодавства про створення нових регуляторів в сфері фінансових послуг.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Міністри, зокрема, погодили проект законодавства щодо створення Європейської банківської адміністрації, Європейської адміністрації в сфері страхування та діяльності пенсійних фондів та Європейської адміністрації безпеки та ринків, які мають стати складовими органами в Європейській системі фінансового нагляду.

Рада міністрів також доручила головуванню в ЄС розпочати переговори з Європейським парламентом про розгляд пакету законодавства в першому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Рада міністрів також досягла згоди щодо проекту регулювання про Європейське бюро системних ризиків.

Єврокомісія схвалила проект законодавчого пакету щодо створення нових органів фінансового нагляду в ЄС 23 вересня.

Передбачається, що Європейське бюро системних ризиків моніторитиме та оцінюватиме стабільність фінансової системи в цілому У свою чергу Європейська система фінансового нагляду займатиметься наглядом за окремими фінансовими інституціями і складатиметься з представників національних фінансових регуляторів. Три адміністрації, що створюються в рамках Європейської системи фінансового нагляду, мають забезпечувати застосування національними наглядовими органами стандартів ЄС в своїй практиці, зокрема, шляхом розробки обов’язкових технічних стандартів, необов’язкових рекомендацій, які можуть використовуватися національними наглядовими органами в окремих випадках. Крім того, до завдань адміністрацій віднесено координацію аналізу ризиків, участь в роботі національних наглядових органів в статусі спостерігачів для виявлення можливих недосконалостей в застосуванні європейського законодавства, сприяння тренінгу персоналу національних наглядових органів. Адміністрації також отримають повноваження з нагляду за рейтинговими агентствами. Водночас, повноваження адміністрацій не мають впливати на питання, що належать до сфери бюджетної відповідальності країн-членів ЄС, таких як рішення щодо рекапіталізації банків.

Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні 19 червня підтримала схвалені Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС пропозиції Єврокомісії щодо посилення системи фінансового нагляду.