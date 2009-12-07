Бесеску перемагає на президентських виборах в Румунії

Київ. 7 грудня. УНІАН. У другому турі виборів Президента Румунії чинний глава держави Траян БЕСЕСКУ набирає 50,43% голосів, його суперник соціал-демократ Мірча ДЖОАНЕ – 49,57%.

Про це оголосило Центральне виборче бюро після підрахунку 95,7% відданих на виборах голосів виборців, передає Бі-Бі-Сі.

У першому турі виборів 22 листопада перемогу з незначною перевагою здобув Т.БЕСЕСКУ, набравши 32,44% голосів, проти 31,15% у М.ДЖОАНЕ, колишнього міністра закордонних справ і лідера Соціал-демократичної партії.

Головним завданням обраного президента стане формування кабінету міністрів.

Наприкінці жовтня парламент Румунії виніс вотум недовір`я коаліційному кабінету міністрів прем`єра Еміля БОКА у зв`язку з тим, що кількома днями раніше з уряду вийшли міністри від Соціал-демократичної партії (СДП).

Президент Румунії обирається терміном на п`ять років, одна людина не може обіймати цю посаду більше двох разів. Нинішні вибори Президента стали першими з моменту вступу країни в Євросоюз у 2007 році і шостими з моменту падіння комуністичного режиму в 1989 році, передає РІА “Новости”.