Україні не треба полишати прагнень до членства в ЄС

Київ. 8 грудня. УНІАН. Посол ФРН в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ упевнений, що Україна не повинна припиняти прагнути до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на міжнародному круглому столі на тему «США-Росія-ЄС: перезавантаження відносин: Яке місце України?».

«Україні не слід припиняти прагнення до членства в ЄС, навіть якщо воно не наступить завтра-післязавтра», - сказав він. На думку посла, це той напрям, який допоможе Україні продовжувати фокусуватися на необхідних реформах і «кроках, які допоможуть їй на шляху до економічної та політичної інтеграції до структури європейських інститутів».

«Ми вважаємо, що тісніше включення в систему ЄС – це не альтернатива більш тісним зв`язкам з іншими країнами, зокрема, з Росією», - додав Г.-Ю.ГАЙМЗЕТ.

При цьому посол не впевнений, що Україна повністю йтиме у фарватері відносин ЄС-Росія. «Я думаю, що Україна недооцінює свою роль, яку вона може зіграти в інших питаннях зовнішньої політики, наприклад Придністров`я, політики Чорноморського регіону або в питаннях відносин з Білоруссю», - сказав він.