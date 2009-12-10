Переможцем виборів в Румунії оголошено Бесеску

Протокол подано в КС для затвердження

Київ. 10 грудня. УНІАН. Чинний Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ, за офіційними даними, здобув перемогу в другому турі президентських виборів 6 грудня. Про це заявив прес-секретар Центрального виборчого бюро Маріан МУХУЛЕЦЬ, повідомляє NEWSru. Остаточний протокол підрахунку голосів буде представлений увечері до Конституційного суду на затвердження. Т.БЕСЕСКУ набрав 50,33% голосів – за нього проголосували 5 275 808 виборців. За суперника Президента, голову Сенату, лідера Соціал-демократичної партії Мірчу ДЖОАНЕ було віддано 49,66% - 5 205 760 виборців.

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