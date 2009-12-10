Немиря каже, що Бузек не зустрічався з Ульянченко

Київ. 10 грудня. УНІАН. Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК не підтверджує факт зустрічі з головою політради «Нашої України», главою Секретаріату Президента Вірою УЛЬЯНЧЕНКО і головою виконкому «Нашої України» Романом БЕЗСМЕРТНИМ учора, 9 грудня, під час конгресу Європейської народної партії в Бонні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів на брифінгу в кулуарах конгресу ЄНП повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.

«Такої зустрічі в природі не було, я тільки-но у залі побачив Президента БУЗЕКА і запитав у нього, оскільки інформація про зустріч була висловлена невластивою для європейського політика мовою, і він підтвердив, що такої зустрічі не було», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він додав, що і керівник служби президента Європарламенту також спростував факт такої зустрічі, відзначивши, що з українських політиків Є.БУЗЕК зустрічався тільки з Юлією ТИМОШЕНКО.

Г.НЕМИРЯ підкреслив, що інформація про зустріч Є.БУЗЕКА і В.УЛЬЯНЧЕНКО має спекулятивний характер.

«Займатися такими дрібницями у Бонні не личить», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомлялося, за даними прес-служби «Нашої України», 9 грудня в Бонні відбулася зустріч В.УЛЬЯНЧЕНКО з президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

Було обговорене питання майбутнього візиту Є.БУЗЕКА до України, який заплановано на 20-21 грудня.

Є.БУЗЕК, відзначили в прес-службі, вітав участь «Нашої України» у з`їзді ЄНП і “засвідчив європейськість партії «Наша Україна» і правильність євроходи”.