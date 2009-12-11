ЄС готовий збільшити зобов`язання зі зменшення викидів СО2

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Лідери ЄС готові зменшити викиди СО2 в атмосферу до 2020 року порівняно з 1999 роком на 30%, а не на 20%, як заявляли раніше, але лише за умови, якщо інші розвинуті країни світу візьмуть схожі зобов’язання.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції прем’єр-міністр головуючої в ЄС Швеції Фредерік РАЙНФЕЛЬДТ після завершення засідання Європейської Ради.

“Ми підтвердили пропозицію перейти від 20% до 30%, якщо інші розвинені країни візьмуть відповідні амбітні зобов’язання”, - сказав він.

“Це подарунок, але він має умови”, - додав Ф.РАЙНФЕЛЬДТ. Він зазначив, що лідери ЄС вважають, що розвинуті країни світу, в тому числі такі, як США та Канада мають взяти на себе зобов’язання про зменшення викидів СО2 в атмосферу на 25%-30% до 2020 року.

Швецький прем’єр додав, що цю пропозицію представить на конференції у Копенгагені наступного тижня.

У свою чергу Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ зазначив, що, у випадку взяття іншими розвинутими країнами світу схожих зобов’язань, ЄС зможе швидко схвалити формальне рішення про подальше зменшення викидів СО2 в атмосферу.

“Ми зможемо прийняти таке рішення вже на саміті у березні”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2007 року Єворпейсьька Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні затвердив рішення про зменшення викидів СО2 в атмосферу на 20% порівняно з 1999 роком. При цьому, лідери ЄС заявили про готовність зменшити викиди на 30%, але за умови, якщо інші розвинуті країни світу візьмуть схожі зобов’язання.