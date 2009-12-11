ЄС готує нову 10-річну стратегію економічного розвитку

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Лідери ЄС просять Єврокомісію до березня 2010 року представити проект нової 10-річної стратегії зростання та зайнятості ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Європейської Ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Європейська Рада взяла до уваги консультації, започатковані Єврокомісією щодо майбутньої стратегії і очікує на якомога більш швидке обговорення амбіційних пропозицій перед дискусією в рамках Європейської Ради, в тому числі, під час її засідання весною 2010 року”, - написано у документі.

У висновках зазначається, що нинішня Лісабонська стратегія зростання та зайнятості добігає свого кінця в 2010 році. При цьому, на переконання лідерів ЄС, нова 10-річна стратегія має сфокусуватися на дещо інших пріоритетах, зокрема, вирішення проблем старіння населення, зростання нерівності, кліматичних змін.

Серед інших питань, навколо яких має відбуватися дискусія, на переконання лідерів ЄС, мають бути і питання щодо того, як забезпечити стабільність бюджетів, захищаючи інвестиції та соціальне забезпечення громадян, як забезпечити ефективність ринку праці, як посилювати внутрішній ринок, і як повніше використовувати взаємні вигоди від зовнішньої торгівлі та відкритості ринків.

Крім того, на переконання лідерів ЄС, в рамках підготовки нової стратегії необхідно звернути увагу на те, які переваги може дати більш “зелена” економіка, покращення бізнес-клімату, зокрема для малого та середнього бізнесу, посилення досліджень та інновацій.