У третьому кварталі погодинна вартість робочої сили в ЄС зросла

Брюссель. 15 грудня. УНІАН. У третьому кварталі 2009 року порівняно з третім кварталом 2008 року погодинна вартість робочої сили зросла на 3,2% в єврозоні та на 3,1% - в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Двома основними компонентами вартості робочої сили є зарплата та надбавки. У третьому кварталі 2009 року зарплата в єврозоні зросла на 3,1% порівняно з третім кварталом 2008 року, надбавки – на 3,6%. В ЄС-27 зарплата зросла на 2,9%, надбавки – на 3,6% порівняно з третім кварталом 2008 року.

Погодинна оплата праці в єврозоні у третьому кварталі 2009 року зросла на 5,4% в промисловості, на 2,9% в будівництві та на 2,0% в сфері послуг порівняно з відповідним кварталом попереднього року. В ЄС-27 погодинна оплата праці у третьому кварталі 2009 року зросла на 4,9% в промисловості та на 2,3% в будівництві і сфері послуг.

Серед країн-членів, дані від яких доступні, зменшення погодинної оплати праці спостерігалося лише в Литві (-10,9%), Естонії (-4,3%), Латвії (-2,7%) та Нідерландах (-0,8%). Найбільше зростання погодинної оплати праці в третьому кварталі 2009 року порівняно з третім кварталом 2008 року було зареєстровано в Болгарії (10,4%), Румунії (9,6%), Чехії (6,4%), Фінляндії (6,2%), Німеччині (4,8%), Іспанії та Португалії (по 4,7%).

У другому кварталі 2009 року вартість погодинної оплати праці порівняно з другим кварталом 2008 року зросла на 4,3% в зоні євро та на 4,2% в ЄС-27.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.