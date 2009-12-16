Взаємодія з Росією є приіоритетом для НАТО

Москва. 16 грудня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляє, що зміцнення взаємодії з Росією є одним з пріоритетів Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі у Москві з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Я сюди приїхав для того, щоб підтвердити знову, що одним з моїх головних пріоритетів як Генерального секретаря НАТО є прагнення зміцнити наші взаємні відносини, і зробити все можливе, щоб ці відносини були побудовані на міцній довірі, і щоб ми поліпшили ці відносини», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

Звертаючись до Д.МЕДВЕДЄВА, він зазначив, що запрошення відвідати Москву є ознакою важливості, яку Президент Росії приділяє відносинам Росії і Альянсу.

При цьому А. Фог РАСМУССЕН додав, що між РФ і Альянсом «є і розбіжності з ряду напрямів, однак незважаючи на це є потенціал для посилення співпраці, особливо у тих напрямах, де є загальні загрози». Зокрема, загальними загрозами він назвав проблему розповсюдження ядерної зброї, боротьбу з піратством, а також налагодження ситуації в Афганістані, що також збігається з інтересами Росії.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що Росія і НАТО виходять на новий рівень відносин. «Сьогодні, після ряду зустрічей і рішень, які були ухвалені, ми виходимо на новий рівень відносин. Цьому сприяє Ваша заява, яку Ви зробили після призначення на пост генерального секретаря НАТО, і та спільна робота, яку ми провели», - сказав він.

За його словами, Росія і НАТО мали різні періоди у відносинах - від «холодної війни» до встановлення партнерських відносин.

Д.МЕДВЕДЄВ вважає, що у Росії і НАТО багато спільних тем для обговорення - боротьба з тероризмом, злочинністю, спільне відбиття загальних загроз.

Він висловив сподівання, що в результаті візиту Генсека НАТО до Москви відносини Росії і Альянсу стануть міцнішими і продуктивнішими.