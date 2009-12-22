Ющенко подякував Угорщині за підтримку європейського курсу України

Київ. 22 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував міністру закордонних справ Угорської Республіки Петеру БАЛАЖІ за підтримку європейського та євроатлантичного курсу України.

Як повідомили УНІАН у прес-служба глави держави, про це йшлося під час їхньої зустрічі сьогодні у Києві.

«Ми високо цінуємо наші відносини, для нас вони мають особливий зміст», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У цьому контексті він відзначив активізацію двосторонніх взаємин протягом останнього часу – їх «високий динамізм та щільний діалог» як на міжурядовому, так і на міжлюдському рівнях. Він зокрема звернув увагу на прогрес у темі малого прикордонного руху, історичної пам’яті тощо.

«Я переконаний, що ми можемо зробити наші відносини ще кращими», - сказав В.ЮЩЕНКО. – «Для мене це особлива місія, тому що ми дивимося на угорський народ як на своїх братів».

Президент також підтвердив готовність української сторони прийняти в новому році з візитом Президента Угорської Республіки. «Було б дуже добре, якби міністри закордонних справ взялися за підготовку цього візиту, щоб у нас був гарний портфель домовленостей по ключових питаннях, які стосуються економічної, гуманітарної співпраці», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Під час зустрічі сторони обговорили низку актуальних питань двостороннього українсько-угорського співробітництва, а також стан та перспективи європейської інтеграції України у світлі рішень Тринадцятого саміту Україна – ЄС, що проходив у Києві 4 грудня 2009 року. «Я задоволений цими результатами. Ми засвідчуємо і закріплюємо європейську ідентичність для України», - сказав Президент.

У цьому зв’язку глава держави особливо зазначив, що головним питанням політичного діалогу у відносинах України з Європейським Союзом є підготовка Угоди про асоціацію. Пріоритетом для української сторони залишається якість та амбітність майбутньої Угоди, зауважив Президент. Він зокрема відзначив задовільний перебіг переговорів щодо зони вільної торгівлі, прогрес у темі лібералізації візового режиму тощо.

В.ЮЩЕНКО також особливо подякував угорській стороні за її послідовну підтримку європейського та євроатлантичного курсу України та висловив вдячність Угорщині за швидку реакцію щодо надання Україні гуманітарної допомоги для боротьби з епідемією грипу.

Разом з тим під час зустрічі особливу увагу сторони приділили темі забезпечення освітніх та інших потреб представників української громади в Угорщині та угорської громади в Україні. В.ЮЩЕНКО зазначив, що українське законодавство та внутрішній розвиток спрямовані на забезпечення прав усіх національних меншин, у тому числі угорської.