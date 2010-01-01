Набула чинності угода про реадмісію між Україною та ЄС

Київ. 1 січня. УНІАН. З 1 січня 2010 року набула чинності друга частина Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

Згідно з цією угодою, Україна прийматиме осіб, які прибули в країни ЄС з території нашої держави та порушили правила в’їзду і перебування в цих країнах. Відповідно до аналізу, проведеного фахівцями Держприкордонслужби України, кількість прийнятих за Угодою осіб наступного року сягне 8-10 тисяч на рік, з яких 6 тисяч - громадяни України, а до 4 тисяч – громадяни третіх країн. Як відомо, обов’язковою умовою приймання осіб є наявність необхідних доказів їх перебування на території України.

Компетентними органами, на які покладено завдання з виконання вимог Угоди, є МВС та Адміністрація Держприкордонслужби. Їх повноваження чітко розмежовані у спільній Інструкції про порядок дій органів внутрішніх справ та органів охорони державного кордону, текст якої наразі погоджується.

24 грудня 2009 року в Адміністрації Держприкордонслужби відбулася міжвідомча нарада фахівців служби та МВС України, на якій узгоджувалися позиції відомств щодо питань, пов’язаних з механізмом виконання угоди. Насамперед це стосується організації взаємодії зацікавлених органів, розгляду справ стосовно прийнятих осіб у судах, порядку дій посадових осіб тощо.

“Адміністрація Держприкордонслужби провела серйозну підготовку до виконання положень Угоди, - зазначив під час наради головуючий на ній перший заступник голови відомства – директор Департаменту охорони державного кордону Павло ШИШОЛІН. – Зокрема, ми внесли зміни до навчальних програм Національної Академії ДПСУ та Навчального центру підготовки молодших спеціалістів, триває реконструкція та вдосконалення відомчої системи тримання, активно вивчається досвід правоохоронних відомств держав-членів ЄС з цих питань.

Як повідомлялося, зокрема, за оцінками тижневика «Коментарі», в Україні в 2010 році може опинитися 150 тис. нелегальних емігрантів, яких може передати ЄС в рамках угоди про реадмісію.

За даними видання, Україна в пунктах тимчасового утримання нелегальних мігрантів зможе утримувати близько 4 тис. осіб, що обійдеться бюджету в 3 млн. доларів.