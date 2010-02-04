Росія остаточно ратифікувала Протокол 14 до Конвенції з прав людини

Москва. 4 лютого. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Федеральний закон про ратифікацію Протоколу №14 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Федеральний закон «Про ратифікацію Протоколу №14 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод, які вносить зміни в контрольний механізм Конвенції від 13 травня 2004 року», прийнятий Державною думою 15 січня 2010 року і схвалений Радою Федерації 27 січня 2010 року.

Федеральним законом передбачається ратифікація Протоколу №14 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що вносить зміни в контрольний механізм Конвенції, від 1 травня 2004 року.

Протокол був підписаний від імені Російської Федерації в Страсбурзі 4 травня 2006 року.

Протокол спрямований на підвищення ефективності роботи Європейського суду з прав людини в умовах різкого збільшення числа скарг у зв`язку зі вступом до Ради Європи нових держав.

Передбачені Протоколом зміни торкаються, зокрема, питань вдосконалення механізму відфільтровування заздалегідь неприйнятних скарг, введення додаткового критерію прийнятності скарг, збільшення терміну повноважень суддів Європейського суду з прав людини, створення юридичної можливості для приєднання Європейського союзу до згаданої Конвенції.

Окремі положення Протоколу викликали серйозне занепокоєння у російської сторони і стали перешкодою для його ратифікації в 2006 році.

На сьогодні доцільність ратифікації Протоколу обгрунтована досягнутим у Комітеті міністрів Ради Європи компромісом у розумінні окремих положень Протоколу з урахуванням позиції Російської Федерації, яка сформульована у вигляді заяви в тексті Федерального закону.

Ратифікація Протоколу дасть змогу продовжити процес вдосконалення процедур у Європейському суді з прав людини і підвищити ефективність механізму судового захисту прав людини.