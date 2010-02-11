Європарламент не підтримав SWIFT-угоду з США

Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Європарламент не підтримав Тимчасову угоду з США про обмін інформацією про фінансовий стан громадян, так звану SWIFT-угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалене сьогодні на засіданні сесії Європарламенту у Страсбурзі.

За резолюцію, що пропонувала не надавати підтримку Тимчасовій угоді проголосували 378 депутатів, проти – 196, утрималися – 31.

У схваленій резолюції Європарламент пропонує Єврокомісії та Раді ЄС розпочати роботу над підготовкою постійної угоди між ЄС та США про обмін інформацією, яка може становити банківську таємницю про операції та трансакції фізичних осіб.

У повідомленні прес-служби Єврокомісії, текст якого передано УНІАН, висловлюється жаль з приводу такого рішення депутатів Європарламенту, і наголошується на намірах Комісії активно готувати довготривалу угоду з цього питання.

“Моя мрія – підписати нову угоду з дуже амбіційними захисними заходами приватного життя та персональних даних. Таким чином, переконана, ми зможемо викликати довіру до системи, що використовується для відстеження фінансування терористів, і отримати підтримку з обох боків Атлантики”, - цитуються у повідомленні слова комісара ЄС з питань внутрішніх справ Сесілії МАЛЬМСТРЬОМ.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Комітет з питань громадянських свобод Європарламенту порекомендував не підтримувати Тимчасову угоду з США про обмін інформацією про фінансовий стан громадян.

30 листопада 2009 року ЄС та США підписали Тимчасову угоду про обмін фінансовою інформацією громадян. Відповідно з документом, термін дії якого обмежено 9-мі місяцями, спецслужби США отримали доступ до банківської інформації європейців – даних, що зберігаються в системі SWIFT. Тимчасову угоду було підписано з метою протидії тероризму.

Документ набрав чинності 1 лютого цього року.