В німецькому Штутгарті відкривається автомобільна виставка “Ретро-класика” (фоторепортаж)

Брюссель. 12 березня УНІАН. В німецькому Штутгарті відкривається автомобільна виставка “Ретро-класика”.

Як передає кореспондент УНІАН, цього року виставка проводиться вдесяте.

Вона розмістилася у 8-ми залах експоцентру на 100 тис. кв. метрів.

На виставці представлені старі авто, трактори, мотоцикли, оригінальні автозапчастини та аксесуари.

Загалом, у цьогорічній виставці беруть участь близько 1100 учасників, які представили близько 3 тис. транспортних засобів.

На виставці також представлено окрему експозицію, присвячену 100-річчю Alpha Romeo.

В рамках виставки відбудуться аукціони, на яких колекціонери зможуть придбати цікаві старовинні машини.

Триватиме “Ретро-класика” до 14 березня.

Напередодні відкриття цьогорічної виставки її відвідав кореспондент УНІАН.