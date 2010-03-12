В німецькому Штутгарті відкривається автомобільна виставка “Ретро-класика” (фоторепортаж)
На виставці представлено понад 3 тис. транспортних засобів
Брюссель. 12 березня УНІАН. В німецькому Штутгарті відкривається автомобільна виставка “Ретро-класика”.
Як передає кореспондент УНІАН, цього року виставка проводиться вдесяте.
Вона розмістилася у 8-ми залах експоцентру на 100 тис. кв. метрів.
На виставці представлені старі авто, трактори, мотоцикли, оригінальні автозапчастини та аксесуари.
Загалом, у цьогорічній виставці беруть участь близько 1100 учасників, які представили близько 3 тис. транспортних засобів.
На виставці також представлено окрему експозицію, присвячену 100-річчю Alpha Romeo.
В рамках виставки відбудуться аукціони, на яких колекціонери зможуть придбати цікаві старовинні машини.
Триватиме “Ретро-класика” до 14 березня.
Напередодні відкриття цьогорічної виставки її відвідав кореспондент УНІАН.
|Цьогорічна виставка зібрала понад 3 тис. різноманітних транспортних засобів.
|З цього все починалося... Daimler, 1886 рік.
|“Ви можете купити машину будь-якого кольору, за умови, якщо вона буде чорною” – відомий слоган фірми Ford. Такий Ford T у 1924 році можна було придбати лише за... 525 дол.
|Красень Chrysler Imperial 1931 року випуску. Ця модель стала гідним конкурентом автомобілям класу люкс від Cadillac та Lincoln.
|Peugeot 402, 1938 рік – “Хай живе Франція”.
|Окрема частина виставки присвячена тракторам. На передньому плані трактор Lanz, 1922 рік.
|NSU 1200 TT від Audi, 1973 рік. Один до одного – “Запорожець”, чи навпаки...
|Mercedes 600 Pullman. Запроваджений у виробництво в 1964 році. Вироблявся до 1981 року. Загалом, було випущено 2677 таких машин. Такими машинами володіли відомі Коко Шанель, Елізабет Тейлор, Джон Леннон, Джордж Харрісон, Елвіс Преслі. Були вони і в гаражах комуністичних лідерів, таких як Леонід Брежнєв, Фідель Кастро та Ніколае Чаушеску.
|“Автостоянка” під охороною.
|Maseratti... Поки не літак, однак ціною майже не поступається...
|Мотоцикл Jawa . В радянські часи – мрія кожного комсомольця.
|Спеціальна експозиція присвячена сторіччю Alpha Romeo. Перед вами одна з рідких машин: Alpha Romeo Julia, випускалася в 1965-1967 роки. Загалом випущено... 12 екземплярів.
Фото Юрія Пінського.
|А цей Alpha Romeo 6С 2500 взагалі існує в одиничному екземплярі.
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