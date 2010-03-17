У лютому інфляція в ЄС зменшилася

Брюссель. 16 березня. УНІАН. У лютому 2010 року річна інфляція (лютий до лютого) в зоні євро становила 0,9% проти 1,0% у січні 2010 року, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,4% проти 1,7% у січні-2010.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з січнем, у лютому-2010 було зареєстровано інфляцію в 0,34% в єврозоні та в ЄС-27.

У лютому 2010 року найменша річна інфляція зафіксована в Латвії (-4,3%), Ірландії (-2,4%) та Литві (-0,6%).

Найбільша річна інфляція у лютому 2010 року була зафіксована в Угорщині (5,6%), Румунії (4,5%) та Польщі (3,4%).

У лютому 2009 року річна інфляція становила 1,2% в зоні євро та 1,8% в ЄС-27.