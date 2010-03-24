Україна не виконала ”домашніх завдань” з євроінтеграції

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Народний депутат України Анатолій КІНАХ наголошує, що основні проблеми України на шляху євроінтеграції у невиконанні “домашніх завдань”.

Про це він заявив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі, коментуючи результати 14-го засідання Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС.

“Ми довели до Європарламенту в рамках засідання Комітету те, що ми розуміємо, що основні завдання – українські, що головні проблеми - у нас самих, що Україна не виконала дуже серйозні “домашні завдання”, щоб прискорити нашу інтеграцію на рівноправних прозорих умовах в європейський як економічний, так і політичний простір, і що сьогодні головне завдання нового формату влади – сконсолідувати всі складові: політичну волю, ресурси, взаємодію гілок влади, підтримку суспільства з тим, щоби забезпечити і надалі незворотність інтеграції України в європейський простір”, - сказав депутат.

Він зазначив, що для виконання завдань, пов’язаних з євроінтеграцією, потрібна консолідація, як влади, так і опозиції.

“Ми закликаємо всіх, включаючи опозиційні сили, бо коли мова йде про місце держави в світі, коли мова йде про інтеграційні процеси, які повинні бути балансом національних інтересів і інтересів наших партнерів, сконсолідована позиція держави влади і суспільства мають вирішальне значення”, - сказав А.КІНАХ.

За його словами, така позиція українських депутатів отримала серйозну підтримку європейських колег.