Кінах називає неприпустимим дисбаланс у візовому питанні з ЄС

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Народний депутат України Анатолій КІНАХ наголошує на неприпустимості подальшого збереження асиметрії у візовому режимі з ЄС.

Про це він заявив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі, коментуючи результати 14-го засідання Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС.

“Та асиметричність, яка є сьогодні, вона безумовно збурює громадян України. Ми навели дуже багато прикладів в ході засідання Комітету приниження честі, гідності українських громадян при оформленні віз на виїзд в держави-члени ЄС, і ще раз підкреслили, що для нас це питання має принципове значення”, - сказав депутат.

Він зазначив, що Україні та ЄС ще цього року потрібно вийти на створення “дорожньої карти” для переходу до безвізового режиму та продовжити роботу над поступовим спрощенням чинного порядку надання віз українським громадянам.

“Ми маємо надію, що це буде зроблено. Бо, якщо ми будемо бачити подальше поглиблення цієї асиметрії, то ми попередили наших колег, що ми будемо вимушені розглянути це питання, в тому числі на державному рівні, в парламенті України з відповідними, дуже серйозними рішеннями з точки зору недопущення такого дисбалансу і такої асиметрії”, - сказав А.КІНАХ.

“Це не шантаж, це реальна атмосфера в суспільстві і ті реальні проблеми, які треба вирішувати”, - додав він.

Разом з тим депутат зазначив, що європейські колеги по Комітету міжпарламентської співпраці надають підтримку українським колегам в питанні скасування віз з Україною. Зараз, за словами А.КІНАХА, дуже важливо, щоб в Євросоюзі відбулася внутрішня дискусія з цього питання, яка б зняла останні суперечності, що існують в окремих країнах-членах щодо скасування віз з Україною.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня в Брюсселі відбулося 14-те засідання Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС, за підсумками якого було підписано фінальний документ, де сторони заявили про намір продовжити роботу щодо скасування візового режиму та надання Україні “дорожньої карти” задля цього.