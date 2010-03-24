Київ відкриє ”Газпрому” прямий доступ на український ринок?

Київ. 24 березня. УНІАН. Київ запропонує ”Газпрому” прямий доступ на внутрішній ринок України. Про це сьогодні пишуть російські ЗМІ.

Київ має намір форсувати переговори по газу з Росією, відзначає газета ”Время новостей”. Видання нагадує, що 25 березня до Москви з візитом прибуде прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, щоб швидше розв’язати питання щодо знижки ціни на російський газ. Про візит М.АЗАРОВА з російським прем`єром Володимиром ПУТІНИМ телефоном домовлявся сам Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

23 березня у Москві вже стартували попередні переговори українського міністра палива і енергетики Юрія БОЙКА і голови правління НАК ”Нафтогаз України” Євгена БАКУЛІНА з главою ”Газпрому” Олексієм МІЛЛЕРОМ. Київ пропонує Москві створити газотранспортний консорціум, а натомість Україна розраховує домогтися від ”Газпрому” істотного зниження ціни на газ - з 305 до 168 доларів за тисячу кубометрів, пише «Время новостей».

Київ намагається змінити підписані урядами України і Росії на початку 2009 року контракти на поставку і транзит газу. Договору про створення консорціуму за участю ЄС і Росії, якому буде передано в управління ГТС України, ймовірно, буде недостатньо, щоб Москва прийняла пропозиції Києва, відзначає Лента.ру.

”КоммерсантЪ” пише, що зниження цін на третину при збереженні поставок на рівні 2009 року об`ємом 30 мільярдів кубометрів призведе до зниження доходів ”Газпрому” на 2,5-2,9 мільярда доларів. Уряд України, щоб посилити свою позицію на переговорах, пропонує допустити російську газову монополію до прямих поставок газу на внутрішній ринок України.

Зараз весь імпортний газ надходить на Україну через ”Нафтогаз”, а той перепродає з націнкою в 1 долар на тисячу кубометрів частину газу ”дочці” російського концерну ”Газпром збут Україна”. У 2009 році компанія продала близько 10 відсотків всього спожитого промисловістю газу (18 мільярдів кубометрів) в Україні.

В.ЯНУКОВИЧ має намір документально зафіксувати зміну ціни на російський газ вже у травні під час першого візиту до Києва Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА. Президент України раніше говорив, що підписана колишнім урядом десятирічна газова угода є ”несправедливою”, а ціна на імпортний газ має бути знижена.

Раніше у березні перший віце-прем`єр міністр уряду України Андрій КЛЮЄВ заявив, що уряд і парламент вже готують новий закон про передачу української газотранспортної системи у концесію після створення газотранспортного консорціуму. Супротивником подібного сценарію виступила екс-прем`єр України Юлія ТИМОШЕНКО.

”Газпром”, для якого Україна є найбільшим покупцем, раніше говорив, що не бачить причин для перегляду угод. До кризи Україна видобувала близько 20 мільярдів кубометрів газу на рік при споживанні близько 50 мільярдів.