Білорусь в Асамблеї Євро-NEST має бути представлена депутатами парламенту

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Народний депутат України від Партії регіонів Леонід КОЖАРА переконаний, що Білорусь в асамблеї Євро-NEST (ЄС – країни-учасниці “Східного партнерства” – УНІАН) має представляти офіційна делегація білоруського парламенту.

Таку думку він висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі, коментуючи результати 14-го засідання Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС.

“Я сьогодні представляю в нашій делегації більшість в парламенті і ми вважаємо, що ніхто не має права обмежувати участь в Євро-NEST Білорусі як суверенної і рівноправної іншим державам”, - сказав депутат.

Він зазначив, що частина членів української делегації зі співпраці з Європарламентом та представники групи народних партій в Європарламенті вважають, що делегація Білорусі мала б складатися не лише з представників парламенту, але й з представників опозиції.

Л.КОЖАРА нагадав, що саме це питання і стало причиною відкладення на місяць установчої сесії Асамблеї, яка мала відбутися у Брюсселі 23-24 березня.

“Це є камінь спотикання, але тут позиція має бути принципова. Ми всі рівні суверенні держави, і ніхто нікому не має диктувати свою волю. Ми можемо по-різному ставитися до стану демократії в Білорусі, до тих процесів, які там ідуть, але при цьому ми маємо поважати суверенітет Білорусі, і відповідно, будь-які делегації Білорусі мають бут в такому ж форматі, як делегації України і інших країн Східного партнерства”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня в Брюсселі відбулося 14-те засідання Комітету парламентської співпраці Україна-ЄС. Перед схваленням фінального документу засідання голова української делегації Борис ТАРАСЮК заявив про те, що у документі за згодою сторін, не будуть відображені пропозиції української делегації щодо формату участі Білорусі в Асамблеї Євро-NEST.

Таким чином, у фінальному документі наголошується лише на необхідності проведення установчої сесії Асамблеї.