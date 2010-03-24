Україна за два місяці збільшила транзит газу до Європи

Київ. 24 березня. УНІАН. ДК “Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз України”, за оперативними даними, в січні-лютому ц.р. збільшила транзит природного газу до країн Європи на 70,3%, або на 7,8 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 18,9 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива й енергетики України.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році ДК “Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз України” скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,4%, або на 24,4 млрд. куб. м, порівняно з 2008 роком, до 95,2 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. кілометрів магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.