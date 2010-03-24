ЄІБ витратить 1 млрд. євро на енергоефективність в регіонах ЄС

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує витратити 1 млрд. євро цього року на місцеві проекти з енергоефективності та зменшення викидів СО2 в Європі.

Як передє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, гроші витрачатимуться в рамках інструменту Європейської місцевої енергетичної допомоги, започаткованому у грудні 2009 року.

Першу угоду про надання фінансування з іспанською провінцією Барселона планується підписати у квітні. Крім того, зараз ЄІБ веде переговори з 16-ма іншими містами та регіонами ЄС про фінансування.

Загалом інструмент Європейської місцевої енергетичної допомоги, створений Єврокомісією, має обмежений бюджет лише в 15 млн. євро, однак, як повідомили у прес-службі Єврокомісії, він допомагає місцевим органам влади залучати кредитні кошти для імплементації енергозберігаючих проектів.

Перша кредитна угода, що буде підписана з регіоном Барселона у квітні, передбачає надання 500 млн. євро кредиту від ЄІБ для збереження щорічно 280 гігаВатт-годин та зменшення викидів СО2 в атмосферу на 170-200 тис. тонн.

Ще чотири проекти, рішення по яких перебуває на фінальній стадії, передбачають надання кредитів ще на 500 млн. євро.