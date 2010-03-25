”Батьківщина” посилить співпрацю з ЄНП

Брюссель. 25 березня. УНІАН. Партія “Батьківщина” посилить співпрацю з Європейською народною партією (ЄНП).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сьогодні журналістам повідомив заступник голови партії Григорій НЕМИРЯ по завершенню саміту ЄНП.

“Ми домовилися про посилену інтеграцію “Батьківщини” до структур ЄНП, політичної Асамблеї, різнобічних робочих груп. Особливо це стосується нового покоління, нових облич в Батьківщині і більш чіткої спеціалізації за напрямками”, - сказав він.

Г.НЕМИРЯ зазначив, що в ЄНП працює кілька робочих груп за різними напрямками, які очолюються діючими відомими політиками. Так, наприклад, групу з питань зовнішньої політики очолюють міністр закордонних справ Італії Франко ФРАТТІНІ та депутат Європарламенту Ельмар БРОК. Крім того, працюють окремі робочі групи з питань регіональної політики, сільського господарство, фінансових справ.

Г.НЕМИРЯ також повідомив, що наприкінці квітня делегація “Батьківщини” відвідає штаб-квартиру ЄНП, де проведе зустрічі з керівництвом партії, а представники ЄНП будуть присутніми на з’їзді “Батьківщини” у квітні.

Як повідомляв УНІАН, “Батьківщина” має статус спостерігача в ЄНП. Загалом ЄНП об’єднує понад 70 партій з майже 40-а європейських країн.