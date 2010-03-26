Україна та ЄС погодили перехідні періоди в угоді про авіапростір

Київ. 26 березня. УНІАН. За результатами п`ятого раунду переговорів між Україною і Європейським Союзом щодо Угоди про загальний (спільний) авіаційний простір, який відбувся 22-23 березня в Києві, учасники переговорів вирішили скоротити перехідні періоди в рамках Угоди.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, під час цієї зустрічі було досягнуто значний прогрес в опрацьовуванні тексту Угоди, узгоджено низку важливих статей, зокрема таких як «Визначення», «Застосування», а також визначено принципи формування додатку «Перехідні положення».

Одним із ключових питань під час переговорів стало обговорення критеріїв і базових завдань перехідних періодів. Зокрема, сторони погодилися скоротити кількість перехідних періодів з трьох до двох, кожний з яких передбачатиме свої принципи поступової лібералізації доступу до ринку авіаперевезень. Делегація ЄС погодилася із запропонованою Україною структурою додатку до Угоди.

Українська делегація засвідчила свою готовність почати поетапне відкриття ринку, за умови вирішення питання визнання українських сертифікатів Європейським агентством з безпеки польотів (EASA) до кінця першого перехідного періоду.

Під час переговорів Україна ще раз підтвердила прагнення приєднатися до Спільного авіаційного простору ЄС, де всі учасники користуються рівними правами, запроваджуючи однакові стандарти і правила.

За даними міністерства, предметом наступного раунду переговорів має стати остаточне вирішення питання взаємного визнання сертифікатів і дозволів. Залежно від цього будуть встановлені терміни поступової лібералізації взаємного доступу до ринку авіаперевезень, наземного обслуговування в аеропортах, ціноутворення і маркетингових домовленостей між авіаперевізниками з метою об`єднання авіаційних ринків ЄС і України у Спільній авіаційний простір.

Наступний раунд переговорів планується провести наприкінці травня – початку червня цього року в Брюсселі.

Довідка УНІАН. 12 грудня 2006 року Єврокомісія одержала мандат від Ради ЄС на проведення переговорів з Україною щодо формування спільного авіапростору. Переговорний процес між Україною і ЄС почався в грудні 2007 року: перший раунд переговорів відбувся в Києві 3 грудня 2007 року. На першому раунді наголошувалося, що Україна розраховує здійснювати процес поступово, впродовж трьох років, і підписати угоду з Європейським Союзом про спільний авіаційний простір до 2011 року.

Четвертий раунд переговорів щодо Угоди було проведено 23-24 листопада 2009 року в Брюсселі. Сторони узгодили, що кінцевою метою Угоди про САП є повне застосування загальних базових стандартів з безпеки польотів.